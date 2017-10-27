Тинькофф Банк, Tmall и AliExpress проводят совместную акцию
Москва, Россия — 27 октября 2017 г.
Тинькофф Банк, Tmall и AliExpress проводят совместную акцию — дарят 50% кэшбэк за покупки.
Чтобы принять участие в акции, нужно в период с 27 октября по 11 ноября 2017 г. оформить кредитную карту AliExpress Тинькофф Банка и совершить покупки на сайте AliExpress или Tmall. До 50% стоимости покупки вернется на карту в виде бонусных баллов.
Бонусные баллы можно потратить на любые покупки на Tmall и AliExpress стоимостью от 500 рублей. 1 балл = 1 рубль.
По условиям акции максимальный размер кэшбэка — 3 000 руб. Он будет начислен на карту клиента до 23 ноября.
Держатели дебетовых и кредитных карт AliExpress Тинькофф Банка также смогут поучаствовать в розыгрыше 100 000 руб. Для участия в розыгрыше им нужно в период с 27 октября по 11 ноября совершить покупки на сайте Tmall и AliExpress. Среди участников розыгрыша случайным образом будут выбраны 10 победителей, каждый из которых получит по 100 000 руб.
Победитель будет объявлен 13 ноября 2017 г. в официальных группах Тинькофф Банка в социальных сетях.