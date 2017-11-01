Газпромбанк стал партнером Тинькофф Ипотеки

Москва, Россия — 1 ноября 2017 г.

К ипотечной платформе Тинькофф Банка подключился Газпромбанк.



Газпромбанк предлагает пользователям Тинькофф Ипотеки:



Процентные ставки на первичное и вторичное жилье, а также рефинансирование ипотеки от 9,5%.

Предложения в 62 регионах и 156 городах России.

Электронную регистрацию сделок на вторичном рынке жилья в рамках пилотного проекта. Действует в Москве, Московской области, Ленинградской области, Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске.

Фиксированную процентную ставку, которая не зависит от первоначального взноса или типа подтверждения дохода — действует до конца 2017 г. в рамках акции при условии оформления личного страхования.

Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых сервисов, прокомментировал: «Мы стремимся предоставлять клиентам широкий выбор ипотечных программ, чтобы они могли подобрать наиболее подходящие условия ипотечного кредитования в зависимости от нескольких факторов — по размеру процентной ставки, размеру первоначального взноса, списку аккредитованного жилья и других. Сегодня мы рады объявить о подключении Газпромбанка, уверены, что пользователи оценят появление нового партнера. Газпромбанк — первый партнер Тинькофф Ипотеки с электронной регистрацией сделок, он предлагает одни из самых низких процентных ставок по рынку и широкое региональное покрытие».



Алексей Трубников, заместитель начальника Департамента — начальник Управления разработки розничных продуктов, стандартов и технологий Газпромбанка, прокомментировал: «Партнерство с Тинькофф Банком — важный шаг в развитии дистанционных каналов обслуживания ипотечных клиентов Газпромбанка, который позволит существенно повысить качество сервиса для наших клиентов от момента подачи заявки на кредит до проведения всей сделки покупки жилья или рефинансирования кредита из другого банка».



Тинькофф Ипотека помогает пользователям подобрать и оформить кредит на покупку квартиры, дома или таунхауса. Подготовка к сделке происходит онлайн — от заполнения заявки на сайте Tinkoff.ru до выбора программы кредитования в одном из банков-партнеров. К ипотечной платформе Тинькофф подключены 10 банков.