Москва, Россия — 24 ноября 2017 г.
Тинькофф Банк сообщает, что вносит изменения в действующие тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 декабря 2017 г.
Основные изменения в тарифах «Простой», «Продвинутый» и «Профессиональный»:
-При открытии счета электронные цифровые подписи выпускаются бесплатно. Плата за выпуск ЭЦП после открытия счета — 990 руб.
-Банк изменил порядок взимания платы за пополнение. Комиссия будет одинаковой как при пополнении через инкассационный счет, так и с использованием корпоративной карты через банкоматы сторонних кредитных организаций.
Основные изменения в тарифе «Профессиональный»:
-Изменен объем и пропорционально снижена стоимость услуги «Торговый эквайринг» при пакетной системе подключения. Так, плата составит 3 990 рублей за пакет Возмещений на сумму 250 000 рублей.
-Комиссия за пополнение через инкассационный счёт и с использованием корпоративной карты составит 0,15% от суммы пополнения, минимум 290 рублей
-Теперь клиенты могут подключить пакет «5 пополнений без комиссии», стоимость подключения фиксированная — 1490 рублей. Пакет дает возможность совершить до 5 бесплатных пополнений и действует в месяц подключения. При превышении подключенного пакета следующий подключается автоматически.
-Теперь клиенты могут совершать операции в других кредитных организациях и приравненные к ним на сумму до 15 000 рублей за расчетный период без комиссии.
При подключении пакета «5 пополнений без комиссии» на авансовую схему Тинькофф Банк предоставляет 1 пакет каждый месяц в течение авансового периода бесплатно. В случае превышения количества бесплатных внесений в рамках периода взимается плата за новый пакет.
Основные изменения в тарифе «Продвинутый»:
-При достижении суммы покупок по корпоративной карте в размере 100 000 рублей в рамках расчётного периода плата за обслуживание за следующий расчётный период не взимается
-Пакет «Пополнения — все включено» заменен на пакет «3 пополнения без комиссии», стоимость подключения составляет 990 рублей. Пакет дает возможность совершить до 3 бесплатных пополнений и действует в месяц подключения. При превышении подключенного пакета следующий подключается автоматически.
При подключении пакета «3 пополнения без комиссии» на авансовую схему Тинькофф Банк предоставляет 1 пакет каждый месяц в течение авансового периода бесплатно. В случае превышения количества бесплатных внесений в рамках периода взимается плата за новый пакет.
-Комиссия за пополнение через инкассационный счёт и с использованием корпоративной карты составит 0,25% от суммы пополнения, минимум 290 рублей.
-Теперь клиенты могут совершать операции в других кредитных организациях и приравненные к ним на сумму до 3 000 рублей за расчетный период без комиссии
Основные изменения в тарифе «Простой»:
-При достижении суммы покупок по корпоративной карте в размере 50 000 рублей в рамках расчётного периода плата за обслуживание за следующий расчётный период не взимается.
-Комиссия за пополнение через инкассационный счёт и с использованием корпоративной карты составит 0,3% от суммы пополнения, минимум 290 рублей
-Теперь клиенты могут совершать операции в других кредитных организациях и приравненные к ним на сумму до 1 000 рублей за расчетный период без комиссии
Ознакомиться с актуальными документами можно по ссылкам:
Тариф «Простой»
Тариф «Продвинутый»
Тариф «Профессиональный»