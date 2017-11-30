Сервис «Тинькофф Инвестиции» запустил ИСЖ

Москва, Россия — 30 ноября 2017 г.

Сервис «Тинькофф Инвестиции» запустил новый продукт — инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).



«Тинькофф Инвестиции» стал первым сервисом в России, который агрегировал продукты нескольких страховых компаний и предложил возможность подачи заявок на оформление полиса ИСЖ онлайн. На сайте Tinkoff.ru можно выбрать полисы инвестиционного страхования жизни трех страховых компаний — «АльфаСтрахование-Жизнь», «ВТБ Страхование жизни» и «Ренессанс Жизнь».



ИСЖ — финансовый инструмент, который сочетает в себе преимущества инвестиционных и страховых продуктов. Деньги клиента инвестирует страховая компания. Одну часть денег она вкладывает в консервативные инструменты, другую — в более рискованные. За счет того, что консервативная часть медленно, но стабильно растет, инвестор гарантированно возвращает 100% вложений. Если вложения в рискованные инструменты приносят прибыль, клиент получает доход от своих инвестиций.



На время действия полиса жизнь клиента застрахована: в случае его смерти наследники получат полную страховую сумму, в случае смерти от несчастного случая — двукратную сумму.



ИСЖ — инструмент для долгосрочного инвестирования, он продается в виде полисов сроком действия в 3–5 лет. Минимальная стоимость полиса — 30 000 руб.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых продуктов, прокомментировал: «Мы продолжаем развивать инвестиционную платформу и постепенно добавляем наиболее интересные инструменты, чтобы наши клиенты могли подобрать подходящий продукт в зависимости от потенциальных доходов, рисков и других условий. На сайте Tinkoff.ru доступны акции, облигации, ETF, а теперь еще и ИСЖ. При минимальных рисках доходы от ИСЖ могут быть сопоставимы с доходом от инвестирования в рынок акций. Поэтому мы предлагаем рассмотреть этот инструмент не только инвесторам, но и тем, кто привык хранить деньги на депозитах. Это поможет увеличить прибыль от вложений и диверсифицировать риски. Нашими партнерами по ИСЖ стали крупные и надежные страховые компании, которые предлагают понятную и прозрачную стратегию инвестирования».



«Я уверен, что совместный проект с сервисом „Тинькофф Инвестиции“ быстро приобретет популярность среди клиентов. Ведь инвестиционное страхование жизни в настоящий момент — это главный драйвер рынка страхования жизни. Такие страховые продукты дают возможность не просто сохранить денежные средства на 100%, но и получить доход от вложений в крупнейшие мировые компании. Плюс клиент может получать инвестиционный доход с учетом изменения курса доллара США, поэтому его валютные риски сводятся к минимуму. Помимо этого, стоит отметить страховую защиту клиента. Все эти возможности являются отличительной чертой инвестиционного страхования», — говорит Александр Денисов, заместитель генерального директора «АльфаСтрахование-Жизнь».



Олег Киселев, генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь», подчеркивает: «Наш совместный проект с сервисом „Тинькофф Инвестиции“ делает инвестиционное страхование жизни доступным для клиентов банка. Это инновационное предложение — подать заявку на полис и следить за динамикой стратегии можно на сайте Tinkoff.ru. Инвестиционное страхование жизни является оптимально сбалансированным инструментом для частных инвесторов с гарантиями возврата вложенных средств и возможностью получения потенциально высокой доходности».



Партнеры Тинькофф Инвестиций предлагают клиентам три стратегии инвестирования на выбор:



Экономика США (Индекс S&P 500). Сюда входят компании США с наибольшей капитализацией, акции которых торгуются на фондовых биржах NYSE или NASDAQ.

Европейское потребление (Индекс STOXX 600 Personal & Household). Включает в себя крупнейшие европейские компании потребительского сектора.

Высокие технологии (Индекс NASDAQ 100). крупнейшие инновационные компании мира из следующих отраслей: IT, телекоммуникации, биотехнологии и онлайн-торговля.

ИСЖ подходит новичкам, осторожным инвесторам, а также тем, кто желает диверсифицировать свой портфель инвестиций.



В ИСЖ можно вкладывать, не имея брокерского счета. Клиенту необязательно разбираться в рынке ценных бумаг — он поручает управление капиталом страховой компании.

В ИСЖ риск потерять вложения из-за негативной динамики рынка сведен к минимуму, поскольку часть денег вкладывается в консервативные инструменты инвестирования, исключение — досрочное расторжение договора по инициативе клиента.

Доходность ИСЖ зависит от роста индекса и потенциально не ограничена. Причем пока деньги вложены в ИСЖ, они не являются имуществом вкладчика — поэтому их не могут разделить при разводе или арестовать по решению суда.

Инвестировать в индекс рынка типа S&P500 безопаснее, чем в отдельные компании. При этом пользователь может подстраховаться на случай, если рынок начнет падать, и инвестировать в индекс рынка типа S&P500 через ИСЖ. Тогда в случае роста пользователь получит не всю выгоду, а в случае падения не потеряет.

Подать заявку на полис ИСЖ можно на сайте Tinkoff.ru в разделе Инвестиции. Оплатить полис можно банковской картой Тинькофф Банка.