Аналитическое агентство Markswebb провело ежегодное исследование эффективности мобильных банковских приложений для малого бизнеса (Business Mobile Banking Rank 2017).
По итогам исследования Мобильный банк Тинькофф для Android занял первое место в рейтинге эффективности для ИП без сотрудников, приложение для iOS — второе место. В рейтинге эффективности для руководителей компаний со штатом до 100 человек приложения Тинькофф Бизнес для обеих платформ также удостоились второго места.
В процессе исследования были изучены мобильные приложения 13 банков, предназначенные для смартфонов на базе iOS и Android. Сотрудники аналитического агентства учитывали пользовательские задачи, которые связаны с управлением расчетным счетом и решаемые с помощью мобильного телефона.
Лидирующие позиции заняли приложения, которые предлагают не только широкие платежные и информационные возможности, но и полноценное управление тарифным планом, настройка уведомлений, работа с налогами и онлайн-чат.