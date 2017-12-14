Москва, Россия — 13 декабря 2017 г.
Группа «Тинькофф», ведущий онлайн-провайдер финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, объявляет о запуске виртуального мобильного оператора Тинькофф Мобайл.
Тинькофф Мобайл создан для тех, кто активно пользуется мобильной связью и мобильным интернетом дома и за границей, и для тех, кому важна не только цена базового пакета услуг, но и качество обслуживания и пользовательский опыт. Сервисами оператора могут воспользоваться как клиенты Тинькофф Банка, так и все желающие.
В Тинькофф Мобайл нет фиксированных тарифов. Клиенты могут выбрать подходящие им пакет минут, пакет трафика или безлимитный доступ к группе приложений или сайтов. Пакеты не привязаны друг к другу: например, можно выбрать нулевой пакет минут, если нужен только интернет.
Оператор запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2.
Георгий Чесаков, СЕО Тинькофф Мобайл, прокомментировал:
«За 10 лет мы построили самый технологичный и клиентоориентированный банк в России, изменяя представление о том, как должны выглядеть финансовые продукты: сначала кредитные карты, потом вклады, текущие счета, инвестиции, ипотека или обслуживание малого бизнеса. Теперь мы выходим за пределы финансов и применяем наш подход „Тинькофф“ в новой отрасли — мы запускаем своего мобильного оператора. Чуть больше чем за полгода мы с коллегами из Tele2 сделали то, на что у других компаний ушли десятилетия. Мы интегрировали около 30 совершенно новых систем, большую часть из которых мы написали с нуля самостоятельно или приобрели у небольших, но современных производителей. Мы стремились сделать максимально удобный, понятный и простой в использовании продукт, и мы предлагаем нашим клиентам максимально продуманные и востребованные сервисы, не пытаясь навязать сопутствующие ненужные услуги. Любой желающий должен иметь возможность стать нашим клиентом, не посещая салонов связи, быстро подключиться и начать пользоваться услугой, не разбираясь в сложных описаниях тарифных планов, просто настроив связь под себя с помощью мобильного приложения. На наш взгляд, именно такой должна быть мобильная связь».
Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал:
«Мы продолжаем строить экосистему Tinkoff.ru и диверсифицировать наш бизнес, и запуск оператора Тинькофф Мобайл — еще один шаг в рамках этой стратегии. За последние несколько лет мы уже запустили целый ряд новых бизнесов, которые доказывают, что мы можем успешно масштабировать свой опыт по привлечению и обслуживанию клиентов на новые направления. Сейчас мы распространяем метод „Тинькофф“ на мобильную связь, и рады предложить нашим клиентам простой и удобный в использовании продукт. Благодаря новым направлениям бизнеса мы продолжаем трансформировать нашу бизнес-модель и диверсифицировать наши источники дохода. Мы рассчитываем, что мобильный оператор станет еще одним источником некредитного дохода для группы Тинькофф».
Мы собрали только самые востребованные опции в сервисах Тинькофф Мобайл:
Отсутствие линейки тарифов
Клиент самостоятельно составляет удобный для него тариф и выбирает пакет минут, пакет гигабайт или безлимитный доступ в группу приложений. Нет обязательного минимума, который должен приобрести каждый абонент. Все пакеты начинаются с нуля минут и нуля гигабайт. Мобильные приложения Тинькофф Мобайл и Тинькофф Банка работают всегда, даже когда отключен пакет услуг интернет и нет денег на счету как дома, так и в роуминге.
Подробная информация о стоимости услуг размещена на сайте mobile.tinkoff.ru.
Управление счетом через приложение
У нас нет USSD-команд. Клиент самостоятельно управляет своим счетом через мобильное приложение и может в любой момент изменить свой набор услуг.
Виртуальная платежная карта Тинькофф
Тинькофф Мобайл полностью интегрирован с банком. При оформлении SIM-карты для клиента автоматически создается виртуальная карта Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием. С помощью этой карты можно будет без комиссии оплачивать покупки со счета мобильного телефона. Если держать на карте более 1000 ₽, мы будем ежемесячно начислять на остаток 6% годовых.
Онлайн-сервис
Все вопросы можно решить без похода в офис: в онлайн-чате и по телефону. Представители Тинькофф бесплатно доставляют SIM-карты в удобные для клиентов место и время.
Удобный международный роуминг
Есть пакет бесплатных входящих звонков, который действует в любой стране мира. Интернет в роуминге можно оплачивать по дням или единым пакетом за всё время поездки. Мы также автоматически отключаем весь фоновый интернет-трафик (обновление приложений). Приложение Тинькофф Мобайл работает всегда, даже если не подключен пакет интернета.
Одна SIM-карта для разных устройств
SIM-карта Тинькофф Мобайл доступна для использования на разных устройствах с отключением ненужных пакетов. Например, при использовании SIM-карты из смартфона в планшете можно отключить пакет минут, не переплачивая за ненужные услуги.
Дешевые международные звонки
Мы выделили страны, исходящие звонки в которые идут со сниженной стоимостью. Это США, Китай, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Канада, Сингапур, Финляндия и Южная Корея. Стоимость звонка в эти страны составит 2,9 ₽ за минуту. Во все остальные страны — 29 ₽ за минуту.
Апгрейд пакетов в любой момент
Если выбранного пакета услуг не хватило на месяц, то можно перейти на следующий пакет, доплатив только разницу в стоимости.
Стать клиентом Тинькофф Мобайл можно начиная с 14 декабря на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (с покрытием по всей России). В скором времени такая возможность появится в других российских городах.
Оставить заявку на подключение и доставку SIM-карты можно онлайн — на сайте Mobile.tinkoff.ru или в мобильном приложении Tinkoff Mobile для iOS и Android. Достаточно выбрать пакеты минут и гигабайт, оплатить заказ картой и указать дату и время доставки. Представитель Тинькофф Мобайл привезет SIM-карту в удобные для клиента место и время и поможет ее активировать. Также можно оформить SIM-карту в одной из точек продаж.
Для всех абонентов действует акция: при первом пополнении счета клиент получит бонус в размере платежа (до 3000 ₽). Бонус можно потратить на любые услуги связи.
Ознакомиться с детальным описанием пакетов и оставить заявку на подключение можно на сайте Тинькофф Мобайл.