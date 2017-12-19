Тинькофф Банк запускает Garmin Pay

Москва, Россия — 19 декабря 2017 г.

Сегодня клиенты Тинькофф Банка получили доступ к системе бесконтактной оплаты Garmin Pay.



Garmin Pay — удобный и безопасный способ оплаты для владельцев часов Garmin. Сервис разработан для людей, которые ведут активный образ жизни, и спортсменов — им будет особенно удобно расплатиться часами, даже если под рукой нет карты или смартфона.



Перед покупкой необходимо с помощью смартфона создать виртуальный кошелек в приложении Garmin Connect и привязать к нему кредитную или дебетовую карту Mastercard Тинькофф Банка.



Для оплаты достаточно ввести пароль из 4-х цифр и приложить часы к терминалу.



Пароль будет запрашиваться в следующих случаях:



Первое использование после снятия часов;

Прошло более 24-х часов с момента последней оплаты;

На часах отключен датчик пульса.

На текущий момент с сервисом Garmin Pay совместима модель часов vivoactive 3.



Garmin не будет удерживать комиссию за использование технологии Garmin Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.