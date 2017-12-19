Москва, Россия — 19 декабря 2017 г.
Сегодня клиенты Тинькофф Банка получили доступ к системе бесконтактной оплаты Garmin Pay.
Garmin Pay — удобный и безопасный способ оплаты для владельцев часов Garmin. Сервис разработан для людей, которые ведут активный образ жизни, и спортсменов — им будет особенно удобно расплатиться часами, даже если под рукой нет карты или смартфона.
Перед покупкой необходимо с помощью смартфона создать виртуальный кошелек в приложении Garmin Connect и привязать к нему кредитную или дебетовую карту Mastercard Тинькофф Банка.
Для оплаты достаточно ввести пароль из 4-х цифр и приложить часы к терминалу.
Пароль будет запрашиваться в следующих случаях:
Первое использование после снятия часов;
Прошло более 24-х часов с момента последней оплаты;
На часах отключен датчик пульса.
На текущий момент с сервисом Garmin Pay совместима модель часов vivoactive 3.
Garmin не будет удерживать комиссию за использование технологии Garmin Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.