Тинькофф Банк начинает сотрудничество с кафедрой математических и компьютерных методов анализа мехмата МГУ

Москва, Россия — 20 декабря 2017 г.

Тинькофф Банк продолжает расширять партнерство с ведущими университетами страны и сообщает о начале сотрудничества с кафедрой математических и компьютерных методов анализа механико-математического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.



Заведует кафедрой декан факультета профессор В. Н. Чубариков.



Вместе с преподавателями МГУ делиться знаниями и опытом со студентами кафедры будут топ-менеджеры и аналитики Тинькофф Банка, которые подготовили специальные курсы для учебной программы.



В процессе обучения студенты повысят свою квалификацию в таких областях, как программирование, машинное обучение, бизнес-аналитика, принципы работы с большими данными. В учебную программу будут интегрированы реальные бизнес-кейсы Тинькофф Банка.



Декан механико-математического факультета, профессор Владимир Николаевич Чубариков, отметил: «Наша корпоративная кафедра была создана более десяти лет назад, и ее основной задачей стало обучение наших студентов по расширенной программе с учетом пожеланий будущего работодателя в дополнение к классическому математическому образованию».



Константин Маркелов, вице-президент Тинькофф Банка по бизнес-технологиям, прокомментировал: «Скорость изменений сейчас огромная, и чем раньше студенты начинают применять свои знания на реальных бизнес-кейсах, тем лучше они подготовлены для работы на рынке. В группе „Тинькофф“ работают многие выпускники мехмата, часть из них — на позициях топ-менеджеров. Мы не понаслышке знакомы с высоким уровнем подготовки этих специалистов, в связи с чем приняли решение начать сотрудничество. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы повысить качество подготовки специалистов, которые будут востребованы как в компаниях группы „Тинькофф“, так и в других технологических компаниях мира».



Как правило, набор студентов проходит весной. В 2018 году прием на кафедру составит до 20 человек.



Обучение продлится 2–3 года и будет бесплатным.