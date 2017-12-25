инькофф Банк выпустил последнее обновление мобильного приложения в 2017 г. Самым заметным изменением стало появление раздела «Истории» — Тинькофф Банк стал первым банком в мире, который добавил его в свое мобильное приложение.
Раздел «Истории» знаком пользователям из популярных социальных сетей. При этом материалы для Историй в мобильном приложении Тинькофф Банка размещают не пользователи, а сам банк. Каждый день в этом разделе Тинькофф Банк будет делиться полезными и интересными материалами — лайфхаками, тематическими подборками, практичными советами для любого случая жизни. Там же пользователи смогут узнать о продуктах банка, функциях мобильного приложения и о многом другом.
Постепенно мобильное приложение Тинькофф становится все более значимым каналом коммуникаций, позволяя донести маркетинговые и образовательные материалы до пользователей приложения. Сейчас в Тинькофф Банке обслуживаются более 6 млн клиентов, из них около 1 млн каждый день пользуются мобильным банком.
Тинькофф Истории уже доступны в мобильном приложении на платформах iOS и Android.
Скачать мобильное приложение по ссылке.