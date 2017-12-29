Сроки исполнения денежных переводов в период новогодних праздников для физических лиц

Тинькофф Банк информирует об изменениях сроков исполнения межбанковских операций в период новогодних праздников 2017—2018 гг. для физических лиц.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в рублях:



- Переводы, поступившие в банк в период с 31 декабря по 3 января включительно, будут зачислены 3 января.

- Переводы, поступившие в банк в период с 4 по 6 января включительно, будут зачислены день в день.

- Переводы, поступившие в банк в период с 7 по 8 января включительно, будут зачислены 9 января.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в рублях:



- Переводы, совершенные 30 декабря до 17:00, будут исполнены в этот же день.

- Переводы, совершенные в период с 30 декабря с 17:00 по 3 января до 18:00, будут исполнены 3 января.

- Переводы, совершенные в период с 3 января с 18:00 по 4 января до 18:00, будут исполнены 4 января.

- Переводы, совершенные в период с 4 января с 18:00 по 5 января до 18:00, будут исполнены 5 января.

- Переводы, совершенные в период с 5 января с 18:00 по 6 января до 17:00, будут исполнены 6 января.

- Переводы, совершенные в период с 6 января с 17:00 по 8 января включительно, будут исполнены 9 января.



Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в долларах США, евро и фунтах стерлингов:



- Переводы, поступившие в банк 29 декабря, будут зачислены 30 декабря или 3 января.

- Переводы, поступившие в банк в период с 30 декабря по 3 января, будут зачислены 4 января.

- Переводы, поступившие в банк в период с 4 по 5 января, будут зачислены на следующий день.

- Переводы, поступившие в банк 6 января, будут зачислены 9 января.

- Переводы, поступившие в банк в период с 7 по 8 января включительно, будут зачислены 9 января.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в долларах США и евро:



- Переводы, совершенные в период с 30 декабря по 3 января до 15:00, будут исполнены 3 января.

- Переводы, совершенные в период с 3 января с 15:00 по 4 января до 15:00, будут исполнены 4 января.

- Переводы, совершенные в период с 4 января с 15:00 по 5 января до 15:00, будут исполнены 5 января.

- Переводы, совершенные в период с 5 января с 15:00 по 8 января включительно, будут исполнены 9 января.



Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в фунтах стерлингов:



- Переводы, совершенные в период с 31 декабря по 8 января включительно, будут исполнены 9 января.



Другие операции в новогодние праздники:



С 31 декабря по 8 января следующие операции будут доступны клиентам Тинькофф Банка в обычном режиме:



- Внутрибанковские переводы.

- Переводы по номеру карты.

- Оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной связи, Интернета и других типовых платежей.

- Размещение и закрытие вкладов.



График обслуживания клиентов Тинькофф Банка в праздничные дни не изменится, служба поддержки банка будет работать круглосуточно без перерывов.