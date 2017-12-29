Сроки исполнения денежных переводов в период новогодних праздников для юридических лиц

Тинькофф Банк информирует об изменениях сроков исполнения межбанковских операций в период новогодних праздников 2017—2018 гг. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в рублях:



Переводы, поступившие в банк в период с 31 декабря по 3 января включительно, будут зачислены 3 января.

Переводы, поступившие в банк в период с 4 по 6 января включительно, будут зачислены день в день.

Переводы, поступившие в банк в период с 7 по 8 января включительно, будут зачислены 9 января.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в рублях:



Переводы, совершенные 30 декабря до 18:00, будут исполнены в этот же день.

Переводы, совершенные в период с 30 декабря с 18:00 по 3 января до 19:00, будут исполнены 3 января.

Переводы, совершенные в период с 3 января с 19:00 по 4 января до 19:00, будут исполнены 4 января.

Переводы, совершенные в период с 4 января с 19:00 по 5 января до 19:00, будут исполнены 5 января.

Переводы, совершенные в период с 5 января с 19:00 по 6 января до 19:00, будут исполнены 6 января.

Переводы, совершенные в период с 6 января с 19:00 по 8 января включительно, будут исполнены 9 января.



Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в долларах США, евро и фунтах стерлингов:



Переводы, поступившие в банк 29 декабря, будут зачислены 30 декабря или 3 января.

Переводы, поступившие в банк в период с 30 декабря по 3 января, будут зачислены 4 января.

Переводы, поступившие в банк в период с 4 по 5 января, будут зачислены на следующий день.

Переводы, поступившие в банк в период с 6 по 9 января включительно, будут зачислены 9 января.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в долларах США и евро:



Переводы, совершенные в период с 30 декабря по 3 января до 16:00, будут исполнены 3 января.

Переводы, совершенные в период с 3 января с 16:00 по 4 января до 16:00, будут исполнены 4 января.

Переводы, совершенные в период с 4 января с 16:00 по 5 января до 16:00, будут исполнены 5 января.

Переводы, совершенные в период с 5 января с 16:00 по 8 января включительно, будут исполнены 9 января.



Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в фунтах стерлингов:



Переводы, совершенные в период с 31 декабря по 8 января включительно, будут исполнены 9 января.



Другие операции в новогодние праздники:



Выплата возмещений по кредитам в точках продаж:



За кредиты, выданные с 29 декабря по 31 декабря включительно, выплата будет произведена 3 января 2018.

За кредиты, выданные с 01 января по 8 января включительно, выплата будет произведена 9 января 2018.



Выплата возмещений по торговому эквайрингу:



По операциям, прошедшим с 29 декабря по 03 января включительно, выплата будет произведена 6 января 2018.

По операциям, прошедшим с 04 января по 08 января включительно, выплата будет произведена 9 января 2018.



Выплата возмещений по интернет-эквайрингу:



По операциям, прошедшим с 29 декабря по 02 января включительно, выплата будет произведена 3 января 2018.

По операциям, прошедшим с 03 января по 05 января включительно, выплата будет произведена 6 января 2018.

По операциям, прошедшим с 06 января по 08 января включительно, выплата будет произведена 9 января 2018.



Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



В обычном режиме клиентам Тинькофф Банка будут доступны следующие операции:



Внутрибанковские переводы.

Переводы по номеру карты.

Оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной связи, Интернета и других типовых платежей.

Размещение и закрытие вкладов.



График обслуживания клиентов Тинькофф Банка в праздничные дни не изменится, служба поддержки банка будет работать круглосуточно без перерывов.