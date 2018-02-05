Теперь клиенты Банка могут сделать дебетовые карты Tinkoff Black мультивалютными.
Удобство от использования мультивалютных карт оценят те клиенты, кто часто путешествует за границу. Теперь они могут пользоваться своими счетами в разных валютах с помощью одной карты — достаточно переключить карту на счет в нужной валюте и дождаться подтверждения по СМС.
Сделать дебетовую карту Tinkoff Black мультивалютной, а также переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, в мобильном приложении Тинькофф или обратившись в службу поддержки.
Доступны счета в рублях, долларах, евро и фунтах стерлингов. Владельцы мультивалютных карт могут открывать счета в новой валюте без назначения встречи с представителем Банка.
Счета мультивалютной карты сохраняют свой прежний тариф.