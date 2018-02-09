Тинькофф Банк займется блокчейном в «Сколково»

Тинькофф Банк, крупнейший онлайн-банк в мире по количеству клиентов, открывает собственный центр разработки на территории инновационного центра «Сколково». Его сотрудники займутся поиском новых решений для бизнеса на базе блокчейна и технологий распознавания голоса и лиц.



Основной задачей центра разработки станет работа с перспективными технологиями и исследованиями, направленными на развитие финансовой экосистемы Тинькофф. В первую очередь это будут решения на базе блокчейна и исследования в области криптоэкономики. Разработанные центром идеи и прототипы будут решать не только прикладные задачи Тинькофф Банка, но и популяризовать новые технологии для массового использования бизнесом. Еще одной задачей центра станет развитие биометрических технологий распознавания голоса и лиц. Это улучшит качество обслуживания клиентов, повысит безопасность совершения финансовых операций и поспособствует развитию систем in-store аналитики. Тинькофф Банк уже успешно сотрудничает в этой области с действующими резидентами IT-кластера фонда «Сколково»: их программное обеспечение интегрировано в банкоматы Тинькофф.



Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям Тинькофф Банка, комментирует:



«Развитие новейших технологий — неотъемлемая часть любой технологической компании, которая хочет быть полноценным участником цифровой экономики и влиять на развитие бизнеса страны. В „Сколково“ есть все необходимые условия и инфраструктура для разработки действительно прорывных проектов. Для их реализации создаются новые команды, которые сейчас проходят акселерацию на действующих проектах Банка, и смогут приступить к самостоятельной работе в „Сколково“ в ближайшие недели».



Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам IT-кластера «Сколково»:



«Тинькофф Банк быстро и последовательно реализует свои технологические инициативы. Только в июне на ежегодной стартап-конференции Олег Тиньков подписал соглашение о партнерстве с Фондом „Сколково“. В августе при поддержке Банка в „Сколково“ выступал основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин. Теперь специалисты нового центра, в окружении сотен стартапов, будут разрабатывать решения на блокчейне для прикладных задач банка и массового использования бизнесом».