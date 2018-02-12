Тинькофф Банк победил в нескольких номинациях премии «Банк года» портала Банки.ру

Тинькофф Банк, крупнейший онлайн-банк в мире по количеству клиентов, стал лучшим в нескольких номинациях ежегодной премии портала Банки.ру.



По итогам 2017 года Тинькофф Банк получил награды в следующих номинациях:



«Лицом к клиенту» — за высокий уровень клиентской поддержки посетителей портала Банки.ру. 6 февраля Тинькофф Банк уже возглавил Народный и Служебный рейтинги портала.

«Рекламная кампания года» — за самую яркую рекламную кампанию под названием «Страна и солнце», в которой креативная команда Тинькофф постаралась рассказать о возможностях работы Тинькофф Банка по всей России.

«Вклад года» — за вклад, пользующийся широким спросом среди пользователей портала Банки.ру. Условия вклада предполагают возможность пополнения, частичного снятия и наличие капитализации процентов.

Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка прокомментировал:



«Приятно, что профессиональное сообщество отмечает самые важные для нас критерии работы — клиентоориентрованность, выгодные условия на продукты банка и креативный подход к маркетингу. Работаете ли вы оффлайн или онлайн — клиенту должно быть комфортно, выгодно и просто приятно взаимодействовать с банком».



Премия «Банк года» — ежегодная премия, которая отмечает заслуги финансовых организаций в сфере обслуживания клиентов. Цели премии — определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надёжного партнёра среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.