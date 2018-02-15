Тинькофф Банк вводит в действие новую редакцию Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц (УКБО) с 15 февраля 2018 г.Теперь при поступлении клиенту бюджетных средств на его имя будет автоматически открыт специальный счет (если у клиента такого счета еще нет). Выплата будет зачислена на этот счет и автоматически переведена на счет назначения.По желанию клиента к такому счету может быть выпущена карта платежной системы «Мир».