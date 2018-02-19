Тинькофф Банк принял участие в демонстрации первой рабочей версии Единой биометрической системы

«Ростелеком» совместно с Тинькофф Банком, Банком ВТБ и Почта Банком представил первую рабочую версию Единой биометрической системы — цифровой платформы, разработанной «Ростелекомом» по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций и Центрального Банка РФ. Первая рабочая версия системы имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции информационными системами банков.



Единая биометрическая система использует для идентификации два параметра — голосовой профиль и фотоизображение, что позволяет значительно увеличить точность распознавания живого человека. В системе используются решения ряда вендоров биометрического оборудования для каждого параметра идентификации.



Защитные механизмы системы предусматривают отказ от идентификации в случае низкого процента совпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся в Единой биометрической системе. Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», к которой банки получат доступ через специальные каналы связи Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов.



Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка комментирует:



«Тинькофф Банк работает без единого отделения уже более 10 лет — для этого мы построили собственную инфраструктуру из наших специальных представителей, которые доставляют наши продукты по всей стране. Удаленная биометрическая идентификация значительно упростит взаимодействие с клиентами для нас и для других онлайн-банков, а клиенты, в свою очередь, получат больше возможностей для выбора выгодных предложений. Мы приветствуем такой шаг навстречу отрасли и уверены, что внедрение Единой биометрической системы поспособствует развитию всего финансового сектора за счет повышения конкуренции и улучшения банковских сервисов. У Тинькофф Банка есть собственные успешные наработки в области тестирования голосовых слепков и распознавания клиентов по фотографии лица, и мы рады поделиться нашим опытом с „Ростелекомом“ и другими партнерами в процессе разработки единой биометрической системы».



Александр Айвазов, Вице-президент по развитию ПАО «Ростелеком» комментирует:



«Ростелеком» начал работу над созданием Единой биометрической системы всего полгода назад. «Ростелеком начал работу полгода назад, когда были преодолены нормативные ограничения, препятствовавшие развитию биометрии в стране: были приняты поправки в законодательство, позволяющие использовать технологии биометрической идентификации при проведении юридически значимых действий. Параллельно с этим „Ростелеком“ выбирал оптимальные программные решения, вендоров оборудования и вел переговоры с банками, которые первыми испытают Единую биометрическую систему и будут принимать биометрические данные пользователей. Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы — это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года, когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию».



Владимир Верхошинский, член правления ВТБ отметил:



«В ВТБ уже сейчас доля продаж через цифровые каналы доходит до 40%. Создание Единой биометрической системы — абсолютно логичный шаг, соответствующий тренду глобальной диджитализации услуг. Ее работа откроет новые возможности для обслуживания клиентов. Разместить депозит, завести накопительный счет, получить кредит, заказать карту, оформить платежи и переводы — большинство банковских продуктов будет доступно без посещения офиса. Уверен, что это будет абсолютно востребовано нашими клиентами».



Запуск Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г.



«Благодаря внедрению Единой биометрической системы взаимодействие граждан и государства станет еще проще и удобнее и это коснется многих процессов: получения госуслуг, организации социальных мероприятий, обеспечения безопасности на общественном транспорте, а в перспективе, и обеспечении участия россиян в реализации своих прав и свобод», — заключает Михаил Бондаренко, Генеральный директор «РТ Лабс».



«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», выступает технологическим партнером проекта. Обладая большим опытом работы с информационными системами электронного правительства, «РТ Лабс» займется созданием специализированных информационно-технологических элементов, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление биометрических данных для системы и её интеграцией с инфраструктурой электронного правительства.