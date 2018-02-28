Tinkoff.ru признан лучшим мобильным банковским сайтом в России

Сайт Тинькофф Банка признан лучшим мобильным сайтом среди российских банков по результатам исследования Google и CXPartners.



Google изучил 341 самых посещаемых сайтов в сфере ритейла и финансов в 15 странах Европы, Ближнего Востока и Африки, чтобы выяснить, сайты каких брендов наиболее удобны в использовании на мобильных устройствах. В ходе исследования были проанализированы юзабилити-характеристики (включая скорость) 10-ти самых популярных российских сайтов в сфере финансов и ритейла.



Максимальную оценку среди российских банков (80%) получил мобильный сайт Тинькофф Банка. В топ-5 российских банковских сайтов также вошли «Россельхозбанк» (77%), «Промсвязьбанк» (66%), Бинбанк (64%) и BTБ24 (63%).



Мобильный сайт Тинькофф Банка также был признан лучшим среди российских банков в следующих категориях: «Возможности поиска» (80%), «Регистрация и конверсия» (91%) и «Мобильный дизайн» (92%, вместе с Бинбанком). У сайта Тинькофф Банка отдельно отмечаются отличные возможности поиска: Tinkoff.ru хорошо показывает ключевые действия прямо на главной странице, а в меню сайта продукты представлены наглядно и интуитивно понятно.



«Мобильный сайт для нас очень важен. Сейчас переезжаем на новую платформу, которая позволяет улучшить пользовательский опыт, а также в разы увеличить скорость загрузки сайта», — прокомментировал результаты исследования Кирилл Бобров, вице-президент по привлечению клиентов Тинькофф Банка.