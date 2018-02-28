Исследование Тинькофф Банка: в 2017 г. рынок кредитных карт показал уверенный рост

Тинькофф Банк сегодня публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам четвертого квартала и всего 2017 г.



Исследование основано на данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).



Объем и динамика рынка



По данным исследования, рынок кредитных карт России показывал уверенный рост на протяжении всего 2017 г., на конец года его объем составил 1 122 млрд руб.



За 12 месяцев рынок кредитных карт вырос на 123 млрд руб. или на 12,3% в относительном выражении. Сильнее всего объем рынка увеличился в третьем квартале: на 58,2 млрд руб., наибольший месячный рост был зафиксирован в сентябре — 26,3 млрд руб.



В четвертом квартале рынок кредитных карт показал традиционную для конца года динамику: стабильный рост в октябре (18,4 млрд руб.) и ноябре (17,9 руб.) сменился сокращением в декабре (-16,8 млрд руб.). Сокращение в декабре объясняется желанием населения выплатить долги перед началом года, в том числе за счет годовых премий и бонусов. Общее изменение за четвертый квартал составило 19,5 млрд руб.



1 декабря рынок кредитных карт достиг максимального значения за 2017 г.: объем рынка составил 1 138 млрд руб. Это всего на 21,4 млрд руб. меньше исторического максимума, зафиксированного 1 декабря 2014 г.



Концентрация рынка



В 2017 г. сохранилась тенденция к увеличению концентрации рынка благодаря росту лидеров и сокращению портфелей остальных банков. К концу года совокупная доля 5 крупнейших банков увеличилась до 76,5%. Количество кредитных организаций с объемом портфеля более 1 млрд руб. составило 34 с суммарной долей рынка равной 98,9%.



Основные игроки



Лидерами роста, ожидаемо, стали крупнейшие игроки: Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.



В четвертом квартале 2017 г. портфель Сбербанка вырос на 15,3 млрд руб. и на конец года составил 510,6 млрд руб. Его доля на рынке кредитных карт выросла на 0,6 п.п. до 45,5%. Тинькофф Банк увеличил портфель на 2,8 млрд руб. до 130,2 млрд руб., сохранив долю рынка равную 11,6%. Портфель Альфа-Банка показал рост на 11,4 млрд руб. до 93,6 млрд руб. Доля рынка Альфа-Банка выросла на 0,9 п.п. до 8,3%.



Портфель ВТБ 24 сократился на 3,5 млрд руб. за четвертый квартал 2017 г. — банк выбыл из тройки лидеров. Его доля на рынке кредитных карт сократилась на 0,4 п.п. до 6,9% — наибольшее снижение в десятке лидеров. Объединенный портфель ВТБ 24 и ВТБ Банка на конец года составляет 92,6 млрд руб. и занимает 4-е место по доле рынка.



Банк Восточный Экспресс показал рост: за четвертый квартал 2017 г. его портфель вырос на 2,3 млрд руб., доля на рынке кредитных карт — на 0,1 п.п. В результате Банк Восточный Экспресс занял 5-е место на рынке кредитных карт с портфелем в 46,2 млрд руб., сместив Банк Русский Стандарт. Банк Русский Стандарт за четвертый квартал 2017 г. потерял 2,5 млрд руб. и закончил год с портфелем 43,8 млрд руб. Он впервые выбыл из пятерки лидеров, его доля на рынке кредитных карт сократилась на 0,3 п.п.



Бинбанк Кредитные Карты и Банк Хоум Кредит выбыли из десятки лидеров, их заместили ВТБ Банк с портфелем 14,8 млрд руб. (занял 10-е место) и Райффайзенбанк с портфелем 15,9 млрд руб. (8-е место).



Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Учитывая положительную динамику потребительского кредитования в прошедшем году, можно с уверенностью ожидать, что в 2018 году рынок продолжит рост. Кредитный бизнес Тинькофф Банка уверенно рос на протяжение всего 2017 г. За год наш портфель кредитных карт вырос на 27% и на конец года составил 130,2 млрд руб. При этом мы видим предпосылки для дальнейшего роста и планируем наращивать портфель и увеличивать количество выданных кредитных карт в 2018 г. При этом качество портфеля остается нашим неизменным приоритетом: мы поддерживаем низкий уровень одобрения и придерживаемся политики низких первоначальных кредитных лимитов, что позволяет нам отбирать только самых надежных клиентов».