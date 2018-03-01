Москва, Россия — 28 февраля 2018 г.
В целях повышения качества обслуживания клиентов Тинькофф Банк с 1 марта 2018 г. вводит в действие новую редакцию Условий комплексного банковского обслуживания (УКБО) и вносит уточняющие изменения в тарифные планы по продуктам «Кредит наличными» и «КупиВкредит».
Условия комплексного банковского обслуживания (ред. от 01 марта 2018 г.).
Пример тарифного по продукту «Кредит наличными», вступающего в силу с 1 марта 2018 г., можно посмотреть по ссылке. Клиенты могут ознакомиться с актуальным тарифным планом в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru.