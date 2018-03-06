Тинькофф Банк получил брокерскую и депозитарную лицензии

Тинькофф Банк получил брокерскую и депозитарную лицензии профучастника рынка ценных бумаг. Тинькофф Банк продолжает строить полноценную инвестиционную платформу, поэтому получение собственной лицензии полностью укладывается в эту стратегию. Этот шаг позволит Тинькофф Банку дальше развивать брокерский бизнес и предлагать еще больше инвестиционных продуктов своим клиентам.



Тинькофф Банк запустил свой инвестиционный сервис «Тинькофф Инвестиции» в октябре 2016 г. в партнерстве с БКС Брокер, с которым банк намерен продолжать сотрудничество. Также у сервиса уже сейчас есть ряд партнеров, которые предлагаю свои услуги через инвестиционную платформу Тинькофф Банка: в частности, это ИСЖ от ряда страховых компаний (ВТБ Страхование жизни, АльфаСтрахование-Жизнь и Ренессанс Жизнь). У сервиса уже более 80 тыс. клиентов, при этом 25% новых счетов на Московской бирже открывается именно через «Тинькофф Инвестиции».