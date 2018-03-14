Тинькофф Банк, «Перекресток» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты

Москва, Россия — 14 марта 2018 г.

Крупнейший онлайн-банк в мире Тинькофф Банк, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний X5 Retail Group и международная платежная система Mastercard* объявляют о запуске совместного федерального проекта по выпуску дебетовых и кредитных банковских карт «Тинькофф — Перекресток» категории World Mastercard, предоставляющих наиболее выгодные условия при покупке товаров в супермаркетах «Перекресток» и одноименном интернет-магазине.



За любые покупки по картам «Тинькофф — Перекресток» их держателям будут начисляться бонусные баллы, которыми можно расплачиваться в супермаркетах торговой сети «Перекресток» и ее интернет-магазине: каждые 10 баллов эквивалентны 1 рублю. За покупки, совершенные в супермаркетах «Перекресток» и онлайн-супермаркете Perekrestok.ru, начисляются повышенные баллы. Так, за каждые 10 рублей, потраченные в супермаркетах «Перекресток», начисляются 3 балла на дебетовую карту и 5 баллов — на кредитную, а за каждые 10 рублей в чеке онлайн-супермаркета Perekrestok.ru**: 4 балла — на дебетовую карту и 6 баллов — на кредитную. Держателям карт «Тинькофф — Перекресток» в первые 3 месяца их использования доступна бесплатная доставка покупок при заказе в онлайн-магазине Perekrestok.ru.



«Мы рады объявить о запуске наших новых кредитной и дебетовой кобрендинговых карт — „Тинькофф — Перекресток“, которые мы подготовили вместе с нашим партнером — федеральной розничной сетью „Перекресток“ и Mastercard. Эти карты, ориентированные в первую очередь на покупателей „Перекрестка“, дают выгодные преимущества: до 8 000 бонусных баллов в подарок, баллы за покупки в магазинах, заправках, аптеках и ресторанах, проценты на остаток и бесплатное снятие наличных по всему миру и другие возможности, которые сделают повседневные покупки выгодней и удобней», — прокомментировал Александр Бро, руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка.



«Новый кобрендовый продукт позволит не только расширить наш банковский партнерский пул, но и привлечь новых покупателей в наши супермаркеты, а также сделать процесс совершения покупок в супермаркетах „Перекресток“ еще выгоднее, — комментирует Дмитрий Медведев, директор по маркетингу торговой сети „Перекресток“. — Максимальную выгоду от карты и повышенные баллы получат наши покупатели при заказе в онлайн-супермаркете perekrestok.ru, зону покрытия которого в ближайшее время мы планируем расширить до Московской области и Санкт-Петербурга».



«Рынок стремительно развивается, и сегодня люди ожидают получать продукты и услуги, которые отвечают их индивидуальным предпочтениям. И кобрендовые продукты здесь не исключение. Партнерства с крупными сетями и поставщиками услуг позволяют нам учитывать интересы разных целевых групп и предоставлять им возможность оплачивать покупки и сервисы так, как им удобно, быстро и безопасно, получая при этом дополнительные привилегии», — комментирует Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России.



Привилегии для держателей кредитных карт World Mastercard «Тинькофф — Перекресток»:

- 8 000 баллов в подарок за первую покупку по карте

- Бесплатная доставка покупок при заказе в онлайн-магазине Perekrestok.ru в первые 3 месяца

- 6 баллов за каждые 10 руб., потраченные на сайте Perekrestok.ru

- 5 баллов за каждые 10 руб., потраченные в магазинах «Перекресток»

- 2 балла за каждые 10 руб., потраченные в аптеках, ресторанах и на заправках

- 1 балл за каждые 10 руб., потраченные на все остальные покупки

- 8 баллов за каждые 10 руб. при покупках в «Перекрестке» в день рождения, за 2 дня до него или при покупке «любимых продуктов»

- До 30% от суммы покупок вернутся на карту баллами за покупки у партнеров банка

- Дополнительные персональные скидки и баллы при предъявлении карты на кассе



Для держателей кредитной карты «Тинькофф — Перекресток» доступен кредитный лимит до 700 000 руб., беспроцентный период до 55 дней и возможность бесплатного пополнения в более чем 300 000 точек во всех городах России. Стоимость обслуживания карты составляет 990 руб. в год.



Привилегии для дебетовых карт World Mastercard «Тинькофф — Перекресток»:

- 4000 баллов в подарок за первую покупку по карте

- Бесплатная доставка покупок при заказе в онлайн-магазине Perekrestok.ru в первые 3 месяца

- 4 балла за каждые 10 руб., потраченные на сайте Perekrestok.ru

- 3 балла за каждые 10 руб., потраченные в магазинах «Перекресток»

- 1 балл за каждые 10 руб., потраченные на все остальные покупки

- 6 баллов за каждые 10 руб. при покупках в «Перекрестке» в день рождения, за 2 дня до него или при покупке «любимых продуктов»

- До 30% от суммы покупок вернутся на карту баллами за покупки у партнеров банка

- Дополнительные персональные скидки и баллы при предъявлении карты на кассе



Дебетовая карта «Тинькофф — Перекресток» бесплатна в обслуживании. Ее держатели смогут снимать наличные в любом банкомате мира без комиссии.

Клиенты Тинькофф Банка могут одновременно пользоваться дебетовой и кредитной картами «Тинькофф- Перекресток». В этом случае все бонусные баллы за покупки по картам накапливаются на едином бонусном счете.



Все карты «Тинькофф- Перекресток» поддерживают бесконтактную технологию оплаты, в том числе через Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.



Оставить заявку, подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.



*Мастеркард

**Территория обслуживания: Москва и некоторые города МО