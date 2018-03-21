Тинькофф Бизнес и Яндекс.Такси запустили партнерскую программу для водителей

Москва, Россия — 21 марта 2018 г.



Тинькофф Бизнес и Яндекс. Такси запустили партнерскую программу для водителей, которые планируют напрямую сотрудничать с сервисом онлайн-заказа поездок, не устраиваясь на работу в таксопарк.



Теперь водители с помощью Тинькофф Бизнеса могут легко оформить статус ИП и подать заявку на подключение к Яндекс. Такси. Совместная программа предусматривает полный комплекс процедур: регистрацию в налоговой инспекции, оперативное открытие расчетного счета, выдачу корпоративной и индивидуальной банковских карт Тинькофф Банка, бухгалтерское обслуживание и автоматизацию уплаты налогов.



Программа уже прошла тестирование в Москве и Московской области и теперь доступна водителям в других крупных городах России — Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Челябинске, Волгограде, Краснодаре, Перми. Партнёры планируют расширить действие программы на новые города по всей России в ближайшие месяцы.



«Наша совместная программа с Яндекс. Такси позволяет водителям легко подключиться напрямую к сервису и зарегистрироваться в налоговой инспекции. Им не нужно обращаться в налоговую для регистрации ИП, рассчитывать и оплачивать налоги, думать о бухгалтерии и т. д. — за них это сделает Тинькофф Бизнес. Программа уже показала высокую результативность в Москве, Питере и Волгограде, где было подано большое количество заявок, поэтому мы успешно масштабировали этот опыт и на другие крупные российские города», -прокомментировал Станислав Близнюк, операционный директор Тинькофф Банка.



«Мы получаем много запросов от водителей, которые хотели бы подключиться к Яндекс. Такси напрямую, чтобы работать с заказами без посредников. Статус индивидуального предпринимателя это позволяет. Однако, чтобы предложить водителям такую услугу, процесс регистрации должен быть максимально простым и удобным даже для тех, кто не очень хорошо знаком с юридическими и финансовыми тонкостями. Поскольку Тинькофф Банк специализируется на работе с малым и средним бизнесом, он стал нашим партнером в этом проекте», — отметил Даниил Шулейко, управляющий директор Яндекс. Такси.



Чтобы присоединиться к программе, водителям достаточно обратиться с документами в Центр Яндекс. Такси в городах, где она работает. При этом в саму налоговую инспекцию водителям приезжать не нужно — оформлением необходимых документов занимаются специалисты Тинькофф Бизнеса. Доход от поездок будет ежедневно поступать на счет водителя в Тинькофф Банке. Налоги, комиссия, пенсионные и страховые взносы будут рассчитаны и уплачены автоматически.