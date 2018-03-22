Тинькофф Банк выступит стратегическим партнером конференции Startup Village Фонда Сколково

Тинькофф Банк, крупнейший онлайн-банк в мире по количеству клиентов, открывший в феврале собственный центр разработки на территории инновационного центра «Сколково», расширяет сотрудничество с Фондом «Сколково».



В 2018 году Тинькофф Банк выступит стратегическим партнером крупнейшего стартап-мероприятия в России — Startup Village, которое пройдет 31 мая — 1 июня в Москве на площадке Инновационного центра «Сколково». Двухдневное open air мероприятие привлекает ежегодно не менее 20 тысяч посетителей, среди которых инновационные технологические предприниматели, венчурные инвесторы, индустриальные компании. Формат предусматривает как деловую программу конференции, так и конкурс инновационных стартапов с выставкой технологических решений.



В деловой части мероприятия примет участие Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. Эксперты банка войдут в состав жюри конкурса стартапов, будут отбирать и оценивать, в том числе, блокчейн- и финтех-проекты. Они также ознакомятся с технологическими решениями для среднего и малого бизнеса, которые могут быть полезны в работе банка.



Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка: «За 12 лет Тинькофф Банк показал уникальный рост от стартапа до успешного финансового супермаркета с разными направлениями бизнеса. Являясь банком с уникальной бизнес-моделью, мы готовы делиться собственным опытом с молодым бизнесом, который пока находится в поисках своей ниши. Мы знаем, как задавать тенденции, выстраивать эффективную работу и делать принципиально новые решения, которые меняют рынок. Мероприятия Фонда „Сколково“ — это отличная площадка, чтобы делиться нашими знаниями с теми, кому это действительно интересно».



Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково»: «Тинькофф Банк демонстрирует устойчивое развитие своей технологической платформы и экосистемы сервисов для клиентов. Уверен, что этому будет способствовать открытие центра разработки в „Сколково“ и инвестиции в финтех-стартапы. Рассчитываю, что наши стартапы получат еще одну площадку для тестирования и реализации своих проектов».



Менее года назад основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков подписал соглашение о партнерстве с Фондом «Сколково». В августе 2017 г. при поддержке банка в «Сколково» выступал основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин. В феврале 2018 г. было объявлено об открытии в «Сколково» центра разработки Тинькофф с фокусом на блокчейн-решения и исследования в области биометрии.