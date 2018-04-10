Тинькофф Банк подключил к интернет-эквайрингу Mail.Ru Group

Москва, Россия — 06 апреля 2018 г.

Тинькофф Банк и Mail. Ru Group завершили процесс подключения сервисов компании к интернет-эквайрингу банка. Благодаря этому в Mail. Ru Group расширили возможности в сфере e-commerce и повысили надежность своих платежных сервисов.



Технологическая платформа «Тинькофф Оплата» обеспечивает высокий уровень успешных интернет-платежей в различных сервисах компании, таких как Delivery Club, Pandao, ВКонтакте и т. д.



Сергей Хромов, руководитель управления платежей и переводов Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады заключить сотрудничество с одним из гигантов мировой интернет-индустрии и предоставить его пользователям удобный инструмент для платежей. Mail. Ru Group — надежный партнер, мы ценим его доверие и надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества в области электронной коммерции и других онлайн-сервисов».



«Процессинг Mail. Ru обеспечивает прием платежей пользователей во все проекты Группы. Для нас важными показателями являются конверсия (доля успешных платежей), доступность сервиса и экономическая эффективность. Тинькофф Банк дополнил наш мультиэквайринг своим сервисом», — комментирует руководитель Процессинга Mail. Ru Вадим Румянцев.



«Тинькофф Оплата» — сервис, обеспечивающий весь спектр потребностей онлайн-бизнеса любого масштаба: начинающие участники рынка e-commerce получают прозрачные и доступные тарифы, быстрое и простое подключение c минимальным набором документов, безопасный прием платежей с банковских карт МИР, Mastercard и Visa, электронных кошельков и мобильных лицевых счетов.



«Тинькофф Оплата» предоставляет готовые модули интеграции с 25 самыми популярными платформами CMS, простую интеграцию онлайн-кассами для соблюдения требований 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», а также дополнительные возможности: доступ в личный кабинет для анализа и управления платежами, сервис «Безопасная сделка», платежи в один клик, SDK для мобильных приложений, переводы на банковские карты, комплексные решения по приему платежей для следующих категорий: МФО, ЖКУ и Авиа.