Тинькофф Бизнес и АГРО24 запустили программу автоматической обработки платежей

Москва, Россия — 10 апреля 2018 г.

Тинькофф Бизнес запустил программу автоматической обработки входящих и исходящих платежей для торговой платформы АГРО24, предназначенной для поставщиков и покупателей оптовых партий продуктов питания.



Теперь пользователи АГРО24 смогут открывать расчетный счет, зачислять на него средства и приступать к торговле с помощью платформы в течение суток. Все платежи обрабатываются с помощью Тинькофф Бизнес круглосуточно и мгновенно, что позволяет участникам сделок покупать и продавать продукты в любое время, без обращений в банк и задержек денежных переводов.



Для закупок на торговой площадке АГРО24 также можно подключить овердрафт-сервис, который передает в банк историю торговых операций пользователя (в том числе, с перерасходом лимита на счете) и учитывает ее при принятии банком решения о финансировании сделки. Весь процесс автоматизирован: от подачи заявки до перечисления средств на счет клиента в АГРО24.



«В мировой практике оперативное финансирование поставок — одно из самых перспективных направлений развития бизнеса: в 2017 году аналогичную партнерскую систему запустили американская торговая площадка ConAgra Foods и Prime Revenue, что позволило им за год заработать дополнительно $300 млн прибыли и выполнить 78% трехлетнего плана продаж», — прокомментировал Буба Османов, руководитель отдела продаж Тинькофф Бизнеса.



«Мы уверены, что создание сервиса финансирования цепочек поставок не только существенно увеличит возможности потребительского рынка в России, но и заметно улучшит цены на продукты питания и ассортимент», — сказал Александр Волчек, основатель АГРО24.