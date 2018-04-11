Тинькофф Мобайл открыл точки продаж в торговых центрах

Москва, Россия — 11 апреля 2018 г.

Тинькофф Мобайл запустил первые точки продаж в крупнейших торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь оформить SIM-карты мобильного оператора можно не только на сайте Tinkoff.ru, но и в розничных магазинах.



Тинькофф Мобайл выбрал особый подход к стратегии продаж услуг сотовой связи: клиент встречается с продавцом всего один раз — для получения SIM-карты. Последующий сервис и обслуживание абонентов происходят дистанционно: в онлайн-чате приложения Tinkoff Mobile и по телефону.



«Мы рады предоставить клиентам еще один простой и удобный способ подключиться к нашему мобильному оператору. В современных и стильных точках продаж клиенты смогут сразу же оценить все преимущества Тинькофф Мобайл с помощью мобильного приложения: специалисты подробно расскажут о способах управления связью с индивидуальным тарифом, безлимитным интернетом, доступным по всей стране и миру роумингом, а также помогут быстро подключиться к сети», — комментирует Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл.



Вместе с SIM-картой Тинькофф Мобайл абоненты получают готовый финансовый инструмент и возможность пользоваться продуктами и услугами Тинькофф Банка, даже если до этого они не являлись его клиентом. Для абонента автоматически создается виртуальная карта Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием, которую легко можно использовать для оплаты покупок в интернете или смартфоном через Apple Pay и Android Pay.



В ближайшем будущем Тинькофф Мобайл планирует продолжить расширять географию продаж на торговых площадках в разных регионах страны.