Клиенты Тинькофф Банка теперь могут оформить дополнительную виртуальную карту

Москва, Россия — 19 апреля 2018 г.

Клиенты Тинькофф Банка могут бесплатно оформить дополнительную виртуальную карту.



Сделать это можно прямо в мобильном приложении Тинькофф или в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru. Карта моментально выпускается к карточному счету или кредитному договору клиента и сразу готова к использованию. Реквизиты карты отображаются в мобильном приложении Тинькофф Банка и в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru.



Клиенты Тинькофф Банка смогут легко привязать виртуальную дополнительную карту к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay и оплачивать в одно касание свои повседневные покупки. Так же, как и в случае с физическими картами, можно самостоятельно устанавливать лимиты на ежемесячные расходы и снятие наличных.