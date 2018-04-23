Банк России признал Тинькофф Банк значимой на рынке платежных услуг кредитной организацией

Москва, Россия — 23 апреля 2018 г.

Банк России признал Тинькофф Банк кредитной организацией, значимой на рынке платежных услуг, и включил в соответствующий реестр, состоящий из 36 финансовых организаций. Подробная информация опубликована на сайте регулятора и в «Вестнике Банка России».



По состоянию на 1 февраля 2018 года Тинькофф Банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,7%. За 2017 год Тинькофф Банк привлек 1,8 млн новых активных клиентов (держателей кредитных карт) и выпустил 2,4 млн кредитных карт. При этом общий объем операций по кредитным картам вырос на 57% к предыдущему году и составил 274,6 млрд рублей.



Общий объем кредитного портфеля TCS Group увеличился на 31% и составил 157,8 млрд рублей. Объем операций по всем картам Тинькофф Банка увеличился за 2017 год почти в 2 раза — до 837 млрд рублей.



В 2017 году число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) по сравнению с прошлым годом выросло в пять раз: это около 300 000 счетов организаций. Также Тинькофф Банк постоянно расширяет свои возможности в сфере интернет-эквайринга: количество мерчантов на Tinkoff.ru выросло до 100 000 компаний.