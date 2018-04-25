Тинькофф Банк и НСПК привяжут транзакции к кассовым чекам

Москва, Россия — 25 апреля 2018 г.

Тинькофф Банк и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют уникальный сервис, который не имеет аналогов на российском платежном рынке. Он позволит клиентам банка получать информацию о кассовом чеке за покупки по карте в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru (в апреле 2018 г.) и в мобильном приложении (осенью 2018 г.).



Сервис строится на основе данных НСПК, банка и оператора фискальных данных (ОФД), в настоящее время идет пилотный проект с ограниченным числом участников.



Благодаря программному обеспечению, разработанному специалистами НСПК, контрольно-кассовая техника автоматически привязывается к эквайринговому терминалу торговой точки, что позволяет обеспечивать ежедневную работу с ОФД и банком с соблюдением всех требований по безопасной обработке данных. Теперь для того чтобы получить информацию с кассового чека в личном кабинете, держателю карты не нужно будет передавать торговому предприятию номер телефона, адрес электронной почты или фотографировать чек — обработка данных произойдет автоматически.



«Созданная в НСПК технология позволит держателю карты видеть детализацию своих расходов в удобном формате кассового чека в привычном приложении банка. Банк, в свою очередь, получит удобный инструмент для того, чтобы предложить клиентам повышенный кэшбэк от различных производителей товаров и поставщиков услуг. Первыми, с кем мы запустили этот сервис, стали один из самых инновационных и технологичных участников банковской отрасли — Тинькофф Банк и оператор фискальных данных „Первый ОФД“. В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис на другие банки, ОФД и компании», — комментирует Андрей Шаповалов, начальник управления перспективного развития АО «НСПК».



«Совместный проект Тинькофф Банка и НСПК улучшит пользовательский опыт, поскольку покупателям больше будет не нужно фотографировать чеки, называть номер телефона или email на кассе. Также этот сервис популяризирует банковскую карту как более удобный и выгодный платежный инструмент по сравнению с наличными», — комментирует Евгений Исупов, директор монетизации данных Тинькофф Банка.