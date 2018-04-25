Мобильный банк Тинькофф снова признан лучшим в рейтинге компании UsabilityLab

Москва, Россия — 24 апреля 2018 г.

Мобильный банк Тинькофф занял первое место в рейтинге компании UsabilityLab. Компания проводит исследования iOS-приложений ведущих российских банков с 2014 года. Мобильный банк Тинькофф занимает первую строчку второй год подряд.



Рейтинг строится по результатам usability-тестирования с привлечением реальных пользователей приложения. В этом году специалисты оценивали удобство наиболее популярных сценариев поведения пользователя:



-Вход в приложение

-Просмотр информации по счетам

-Просмотр истории операций по карте

-Перевод между своими счетами

-Перевод в другой банк

-Оплата мобильной связи

-Оплата коммунального платежа по ЕПД

-Поиск ближайшего банкомата



Помимо этого с меньшим весом учитывалась оценка наличия функциональности с учетом ее востребованности пользователями.



Также в рамках исследования рассматривалась (но не влияла на рейтинг) оценка доступности приложения для людей с инвалидностью. Результаты оценки показывают положительную динамику улучшения приложения.



«В этом году приложение Тинькофф Банка сильно изменилось: обновился интерфейс, появились новые функции. Стоит отметить такие востребованные функции, как платёж с карт любых банков через приложение и возможность настроить автоплатёж при выставлении счётов, например, счета от ЖКХ, ФНС и ГИБДД. Новый интерфейс сохранил прежнюю удачную логику взаимодействия с приложением, которая не вызывает у пользователей существенных проблем. Юзабилити-тестирования показали, что пользователи приложения Тинькофф Банка выполняют ключевые операции (просмотр информации по счетам, оплата услуг и т. п.) практически без затруднений. В совокупности с хорошим набором востребованных функций, это позволило приложению занять первое место в нашем юзабилити-рейтинге уже второй раз подряд», — заявил Дмитрий Силаев, коммерческий директор UsabilityLab



«Мобильное приложение Тинькофф — не только удобный инструмент для наших клиентов, но и значимый для нас канал коммуникаций, поэтому мы развиваем направление „Историй“ и других инструментов lifestyle banking для вовлечения пользователей в экосистему Тинькофф. Мы стремимся к балансу между удобством и функциональностью, поэтому с каждым обновлением стараемся оптимизировать работу мобильного банка.



Отдельный вектор работы — удобство для людей с ограниченными возможностями. Все новые инструменты мы разрабатываем с учетом голосового помощника. В процессе тестирования мы всегда проверяем доступность основных опций людям с различными нарушениями здоровья. В первую очередь это социальная миссия и забота о своих клиентах, но косвенно это влияет и на бизнес — за счет этого мы можем расширять свою аудиторию.



В работе над приложением мы прежде всего опираемся на собственные решения. Благодаря этому мы остаемся на лидирующих позициях, не копируя конкурентов, а развивая собственные идеи. При этом, разумеется, мы уделяем внимание сторонним исследованиям, чтобы быть в курсе тенденций рынка и следить за актуальностью своих наработок», — комментирует Анна Михина, руководитель отдела по развитию мобильных приложений.