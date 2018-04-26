Новые абоненты Тинькофф Мобайл могут принять участие в акции, которая продлится до 30 апреля, и получить 1 ГБ интернета в Европе в подарок.
Для этого нужно заказать по ссылке SIM-карту Тинькофф Мобайл, подключиться к мобильному оператору, пополнить счет на любую сумму и активировать SIM-карту. Уже на следующий день абонент получит в подарок пакет «Интернет на поездку», который станет активен при выходе в интернет в роуминге. Если абонент решит отложить поездку, то пакет — 1 ГБ интернета в Европе — не сгорит и сохранится до момента начала путешествия.
Пакет «Интернет на поездку» действует в более 30 странах, среди которых: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Косово, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Во время путешествий Тинькофф Мобайл автоматически отключает весь фоновый интернет-трафик: обновление приложений и их синхронизацию на смартфоне. По желанию абонент может всегда подключиться обратно и, например, проверить почту.
Приложения Тинькофф Мобайл и Тинькофф Банк работают бесплатно по всему миру, даже если абонент не подключил пакет интернета.
Получить подробную информацию об условиях акции можно на сайте.