TCS Group Holding PLC публикует годовой отчет за 2017 год

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, сегодня объявляет о публикации годового отчета за 2017 год.



Копия годового отчета была направлена в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority) посредством Национальной системы хранения данных и в скором времени будет доступна для просмотра на сайте www.morningstar.co.uk/uk/nsm



Годовой отчет также доступен на сайте Группы.