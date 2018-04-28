Тинькофф Мобайл предложил безлимитные мессенджеры в роуминге

Москва, Россия — 28 апреля 2018 г.

Теперь абоненты Тинькофф Мобайл могут свободно пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам и IMO.IM в роуминге.



Стоимость безлимитного общения за границей составит всего от 49 рублей в день. Интернет в роуминге можно оплачивать по дням или единым пакетом за все время поездки. По возвращении в Россию все роуминговые пакеты отключаются самостоятельно и не требуют лишних настроек.



Во время путешествий Тинькофф Мобайл автоматически отключает весь фоновый интернет-трафик: обновление приложений и их синхронизацию на смартфоне. По желанию абонент может всегда подключиться обратно и, например, проверить почту.



«Популярность мессенджеров на мобильных устройствах постоянно растет. Обмениваться новостями, видео и любимой музыкой в соцсетях — ежедневная потребность. Мы уверены, что безлимитное общение в мессенджерах будет востребовано нашими абонентами, где бы они ни находились. А привычка отключать интернет в роуминге навсегда останется в прошлом», — комментирует Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл.



Получить подробную информацию о роуминге Тинькофф Мобайла можно на сайте.