Тинькофф Банк изменяет порядок начисления бонуса за пополнение вклада

Москва, Россия — 8 мая 2018 г.

Тинькофф Банк изменяет порядок начисления бонуса за пополнение вкладов с 1 июня 2018 г. Согласно новым условиям, отменяется бонус за пополнение вклада межбанковским переводом.



При этом для держателей премиальных дебетовых и кредитных карт Black Edition, а также клиентов, которые являются участниками зарплатного проекта Тинькофф Банка и имеют зарплатные начисления за последние два месяца, будет доступно начисление бонуса по обновленной механике.



Бонус в размере 0,5% от суммы пополнения теперь будет выплачиваться по вкладам сроком на 12 месяцев и более при пополнении любым способом только в первые 60 дней с момента открытия вклада.



Изменения касаются всех вкладов, открытых или пролонгированных с 1 июня 2018 г. Условия для вкладов, открытых или пролонгированных до 31 мая 2018 г. включительно, остаются без изменений.



«СмартВклад» Тинькофф Банка — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



Получить подробную информацию о тарифах по вкладу «СмартВклад» можно на сайте.