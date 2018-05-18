Москва, Россия — 18 мая 2018 г.Тинькофф Банк сообщает, что вносит изменения в действующие тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 июня 2018 г.Основные изменения в тарифах «Простой», «Продвинутый» и «Профессиональный»:- Теперь пакет «Межбанки — без комиссии» доступен на тарифе «Простой»: при подключении плата за каждое платежное поручение не взимается.- Клиенты Тинькофф Бизнес могут пополнять счета в банкоматах Тинькофф. По тарифу «Простой» за пополнение счета комиссия составит 0,15% (минимум 99 рублей). По тарифу «Продвинутый» счет до 300 000 рублей можно пополнить без комиссии, за пополнение свыше этой суммы взимается 0,1% (минимум 79 рублей). По тарифу «Профессиональный» счет до 1 млн рублей можно пополнить без комиссии, за пополнение свыше этой суммы взимается 0,1% (минимум 59 рублей).- Предложены новые ставки интернет-эквайринга для клиентов, получающих выплаты на счет в Тинькофф Банке: по тарифу «Простой» — до 2,69%, по тарифу «Продвинутый» — до 2,49%, по тарифу «Профессиональный» — до 2,19%. Ставки применяются для новых клиентов с 1 июня 2018 г. Новые ставки распространяются на операции с использованием карт.- Изменены ставки торгового эквайринга: по тарифу «Простой» — до 2,69%, по тарифу «Продвинутый» — до 2,29%, по тарифу «Профессиональный» — до 1,79%. Теперь ставку можно использовать и на Терминалах, предоставленных Банком.- Осуществлен рефакторинг пакета «Физлицам — без комиссии». Теперь стоимость за пакет взимается при его подключении, а также каждый раз при превышении остатка по пакету на тарифах «Продвинутый» и «Профессиональный», когда происходит автоматическое подключение нового пакета в рамках согласованного Банком количества пакетов. Объем пакета изменен: по тарифу «Продвинутый» — 500 000 рублей, по тарифу «Профессиональный» — 1 млн рублей. Текущие условия для действующих клиентов, имеющих подключенный пакет, сохраняются до 1 сентября 2018 г.- Снижен процент, начисляемый на остаток по счету: по тарифу «Простой» — до 4% на минимальный остаток, по тарифу «Продвинутый» — до 6% на минимальный остаток, по тарифу «Профессиональный» — до 1,5% на остаток от 200 000 рублей до 1 млн рублей, 3% на остаток от 1 млн рублей до 4 млн рублей и 6% на остаток от 4 млн рублей до 10 млн рублей.- По желанию клиенты Тинькофф Бизнес могут изменить тарифный план несколько раз в месяц.Изменения в тарифе «Продвинутый»:- Ежемесячная стоимость обслуживания счетов становится равной 1990 рублям. Текущая стоимость для действующих клиентов на тарифе «Продвинутый», не имеющих валютных счетов, сохраняется до 1 декабря 2018 г.- Ежемесячное обслуживание счетов, открытых в иностранной валюте, становится бесплатным.- Сумма покупок по корпоративным картам за предыдущий календарный месяц, необходимая для получения бесплатного обслуживания в текущем календарном месяце, становится равной 200 000 рублей.- Сумма бесплатного вывода денежных средств на кредитную карту увеличена до 400 000 рублей.Получить подробную информацию о тарифах можно по ссылкам: