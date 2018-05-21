В рамках деловой программы ПМЭФ-2018 председатель Совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков и телеведущий Владимир Познер проведут public talk на тему технологического предпринимательства и подготовки кадров для цифровой экономики России.
Олег Тиньков и Владимир Познер обсудят вызовы, которые стоят сегодня перед российским образованием — прежде всего, необходимость быстрых перемен под нужды экономики и ускоряющегося технического прогресса. Нынешний пул талантов с физико-математическим фундаментом — это результат советского задела, но, чтобы двигаться дальше, необходимо полностью пересмотреть систему подготовки специалистов.
Нынешняя система устарела и не отвечает реалиям и вызовам цифровой экономики. Российские университеты продолжают выпускать в больших количествах специалистов, востребованность которых падает и чью работу уже начали автоматизировать (финансисты, менеджеры, юристы и т. д.). Ведущим российским интернет-компаниям сегодня не хватает ИТ-специалистов: если Google может позволить себе выбирать самых лучших и нанимать 1 разработчика из 1000, то российские компании едва могут себе позволить выбрать 1 из 10. При этом каждой крупной российской технологической компании нужно в среднем 10 000 разработчиков: непонятно, откуда их брать.
Одно из решений — глубокие реформы в системе образования, причем не только на уровне университета, но и на уровне школы, чтобы растить подготовленные к современным реалиям кадры с самого начала образовательного процесса.
Сессия «Беседы о будущем. Технологическое предпринимательство и кадры для цифровой экономики России» с участием Олега Тинькова и Владимира Познера состоится 25 мая 2018 г. в конференц-зале G7 в павильоне G на площадке Форума. Время проведения сессии — с 12:00 до 13:15.
Сессия на сайте ПМЭФ: https://www.forumspb.com/programme/56961/
Прямая трансляция сессии с участием Олега Тинькова и Владимира Познера будет также доступна на сайте ПМЭФ в 12:00 25 мая 2018 г.