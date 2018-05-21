Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в рамках деловой программы ПМЭФ-2018 выступит в качестве спикера в сессии «Цифровое будущее в финансах — борьба экосистем». Вместе с другими участниками сессии, главами крупнейших российских и мировых компаний, он обсудит последние мировые тренды в финансах — соперничество технологичных финансовых экосистем.
По мнению участников сессии, сегодня скорость изменения цифрового мира диктует новые условия конкуренции. Пользователи привыкли получать все услуги через один канал — свой смартфон. Раньше компаниям было достаточно специализироваться на одном продукте. Сейчас они должны предвосхищать и удовлетворять новые потребности клиентов, трансформируясь в экосистемы, где в одном месте собраны все необходимые клиентам услуги.
Сегодня компании, которые начинали в других сферах (Amazon, Apple, Google, Alibaba), постепенно идут в финансовую отрасль. А компании, которые специализировались только на финансовых услугах, начинают осваивать экосистемный подход и оказывать все больше сопутствующих услуг. Такая практика получает все большее распространение и в России. Противостояние экосистем охватывает все возможные сферы соперничества между компаниями: за клиентов, за сотрудников и за свою позицию на рынке. На передний план выходит борьба за то, какая экосистема будет отвечать максимальному количеству потребностей клиента и где он будет проводить больше времени.
Сессия «Цифровое будущее в финансах — борьба экосистем» состоится 24 мая 2018 г. в конференц-зале F3 в павильоне F на площадке Форума.
Время проведения сессии — с 11:00 до 12:15.
Модератор сессии: Райан Чилкоут
Спикеры:
Оливер Хьюз, Председатель Правления, Тинькофф Банк
Ли Ван, Руководитель по странам Европы, Ближнего Востока и Африки, Ant Financial
Василь Лацанич, Генеральный директор, ВымпелКом
Екатерина Петелина, Генеральный директор, Visa
Спирос Маргарис, Венчурный инвестор, основатель, Margaris Advisory
Сессия на сайте ПМЭФ: https://www.forumspb.com/programme/56961/
Прямая трансляция сессии будет доступна на сайте ПМЭФ в 11:00 24 мая 2018 г.