Абоненты Тинькофф Мобайл получат кэшбэк за покупки

Москва, Россия — 22 мая 2018 г.

Абоненты Тинькофф Мобайл получат кэшбэк за покупки по виртуальной карте мобильного оператора, которая создается автоматически при оформлении сим-карты.



За любые повседневные покупки будет начислен 1% кэшбэка, за траты по специальным предложениям у партнеров — до 30% кэшбэка.



Кэшбэк начисляется в бонусах (1 бонус = 1 рубль), его можно потратить на любые цели, в том числе — на оплату услуг мобильного оператора. Начисление кэшбэка происходит ежемесячно, в конце каждого расчетного периода (до 3 000 рублей).



Виртуальная карта создается автоматически при оформлении сим-карты и появляется в мобильном приложении Tinkoff Mobile сразу же после подключения мобильного оператора. Чтобы начать пользоваться счетом, в отличие от других предложений на рынке, абонентам Тинькофф Мобайл не нужно совершать дополнительных действий: заказывать карту в офисе или на сайте мобильного оператора/ банка, подключать услугу в мобильном приложении и пр.



Кроме того, ранее запущенные привилегии банковского продукта — 6% годовых на остаток денежных средств свыше 1 000 рублей — продолжают действовать для всех клиентов.



Обслуживание карты бесплатное, ее легко можно использовать для оплаты покупок в интернете или смартфоном через Apple Pay, Android Pay (Google Pay) и Samsung Pay.