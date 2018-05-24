Тинькофф Банк вместе с фондом «Талант и Успех» займутся развитием инноваций и откроют Центр Разработки в Сочи

Санкт-Петербург, Россия — 24 мая 2018 г.

Тинькофф Банк и образовательный фонд «Талант и Успех» на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан председателем совета директоров Банка Олегом Тиньковым и руководителем фонда Еленой Шмелевой.



Стороны договорились о следующем:



На территории инновационного центра Фонда будет открыт Тинькофф Центр Разработки, и будут созданы рабочие места для специалистов в сфере высоких технологий;

Специалисты инновационного центра примут участие в тестировании продуктов Тинькофф;

Фонд будет участвовать в образовательных проектах Тинькофф. Выпускники программ фонда смогут пройти стажировки и попасть на работу в Банке;

Стороны вместе будут участвовать в научно-исследовательской работе и работать над нормативно-правовой базой инноваций.

«Мы будем рады объединить усилия с Тинькофф Банком при организации прикладных исследований, необходимых для создания новых продуктов и технологических процессов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения с участием выпускников Центра „Сириус“», — комментирует руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.



«Тинькофф Банк — одна из самых технологичных компаний в стране. Мы постоянно нуждаемся в новых квалифицированных специалистах, развитие образования особенно важное для нас и для меня лично направление.



Сотрудничество с известным на всю страну благодаря центру „Сириус“ фондом „Талант и Успех“ особенно ценно для нас. Реализация совместной программы даст новый импульс не только проектам фонда и Банка, но и всей образовательной системе страны», — уверен председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков.