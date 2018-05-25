Тинькофф Бизнес объявляет о старте специального проекта, приуроченного ко дню предпринимателей.
Принять участие в проекте и получить три месяца бесплатного обслуживания расчетного счета могут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт и оформить заявку (выбрать команду «Хочу»).
Специально для проекта Тинькофф Бизнес создал чат-бота, который совмещает в себе полезные (образовательные) и развлекательные функции. Одна из главных возможностей чат-бота — функция «SOS-звонок». Участники специального проекта Тинькофф Бизнес смогут заказать автозвонок от виртуального собеседника и завершить деловую встречу, сославшись на срочный вызов. Отправить заявку на звонок от чат-бота можно за 5 минут до начала встречи, указав дату и время. Опция будет доступна до 23 июня 2018 года.
Кроме того, участники проекта смогут получить видеоцитату из «Бизнес Секретов», подборку статей из «Тинькофф Журнала» и рекомендации по лучшим приложениям для бизнеса. Клиенты, у которых уже есть расчетный счет в Тинькофф Банке, также смогут увидеть статистику по своему бизнесу.
Среди игровых опций чат-бота: фановые подсказки «куда потратить 100 $», игра в «Монетку» для принятия трудных решений и настройка режима «Дзен» с 3D-объектами и различными слоганами, которые помогут отвлечься от рабочих дел («Вы попали в ЦА», «Вы № 1 в поиске» и пр.).