Олег Тиньков рассказал Владимиру Познеру о технологическом предпринимательстве, кадрах для цифровой экономики и истории успеха Тинькофф Банка

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков на Петербургском экономическом форуме обсудил с Владимиром Познером необходимость трансформации системы образования, изменение мотивации профессионалов, а также важность популяризации технических специальностей и малого бизнеса.



По мнению Олега, необходимо переосмыслить и реформировать образовательную систему страны. Самые востребованные рынком специалисты так или иначе связаны с IT-отраслью, в то время как университеты до сих пор в избыточном количестве готовят менеджеров.



«Как я оцениваю состояние кадров для цифровой экономики? Плохо. Россия достойно смотрится на мировом диджитал-рынке благодаря таким компаниям, как Яндекс, Мейл.ру, Касперский, Тинькофф. Но такой уровень подготовки программистов — задел советского времени и фундаментальной науки. Он начинает иссякать, мы это видим. Средний возраст в нашей компании — 24 года, и при найме мы видим, как снижается уровень специалистов», — заявил Олег Тиньков.



При этом Олег Тиньков считает, что необходимо модернизировать не только университетские программы, но и среднее образование. Банк сейчас активно работает со студентами третьего-четвертого курса, исследует потенциал младших курсов, но уже на этом этапе становится заметен недостаток квалификации студентов. Для успешного проведения реформ важно не только адаптировать учебную программу под современные реалии, но и формировать положительный образ программиста среди молодежи.



«Надо идти в школы. Закупать компьютерные классы. Стив Джобс поставил кучу макинтошей по школам, это была его программа. Через 30 лет Эппл стал самой большой и прогрессивной компанией», — прокомментировал Олег Тиньков.



Олег Тиньков провел аналогию с американским агентством DARPA, которое было основано в 1958 году для сокращения технологического отставания от Советского Союза. Агентство в партнерстве с университетами и различными структурами занималось исследованиями новых технологий. Благодаря нему появились интернет и GPS, с двухтысячных годов оно занимается, в частности, исследованиями беспилотных автомобилей. По мнению Олега Тинькова, необходимо создать подобную структуру в России для развития инноваций.



«У нас должно быть кибернетическое агентство по развитию. Чтобы в университетах были прямо кафедры математики, физики, computer science, которые занимались бы актуальными исследованиями», — Олег Тиньков



Собеседники также обсудили роль предпринимательства в современной России. Олег убежден, что необходимо дать четкий сигнал «предпринимательство — это хорошо» и формировать культуру положительного отношения к бизнесу, поскольку именно компании создают рабочие места, стимулируют экономику и инновации, платят налоги и развивают страну.



«Без большой государственной поддержки, когда из предпринимателей начнут делать героев, ничего не случится. Пока государство и медиа не героизируют их, это проблема. Государственные награды вручают рабочим, военным, ученым. Почему их не вручают предпринимателям?», — Олег Тиньков.



При этом предпринимательству, считает Олег Тиньков, невозможно научиться, это природный дар. Склонность к нему дана от рождения, подобно писательству или способности к музыке.



«Предпринимательский талант — такой же талант, как быть певцом, как быть писателем, как быть ученым. При этом быть предпринимателем даже сложнее — ты каждый день несешь на себе колоссальный груз.



Это дано Богом. Этому невозможно научиться. Лучшие предприниматели мира, тот же Джобс, все бросили университеты, все не доучились. Мой сын сейчас поступил в университет и, если он на третьем курсе его бросит, это будет лучшим развитием событий», — Олег Тиньков.



Владимир Познер также задал вопрос о том, ради чего бизнесмены занимаются своим делом, ведь в обществе бытует стереотип о том, что цель одна — максимальное извлечение прибыли. Олег Тиньков уверен, что те, кто говорит исключительно о заработке, лукавят.



«Не может человек просыпаться каждый день и идти на работу из-за денег. После миллиона, ну ладно, после ста миллионов качество жизни не улучшается. Поверьте мне, я это знаю.



Мы самый большой онлайн-банк в мире. Семь миллионов клиентов из одного-единственного офиса. То, что говорят — „Тинькофф поменял банковскую систему России“, меня мотивирует гораздо больше, чем сумма на счетах», — Олег Тиньков.



Говоря о причинах успеха Тинькофф Банка, Олег Тиньков отметил, что в этом важна заслуга плоской структуры без бюрократии и иерархии, а также собранных в Банке людей. По его мнению, команда полностью самостоятельна и способна принимать решения без лишних согласований.



«Я ничего не продаю, мне нравится заниматься банком, но я уверен, что если завтра меня не будет в офисе, то ничего не развалится, все будет также хорошо работать. На мой взгляд, основателю должно быть стыдно нанимать людей, которым он не может доверять.



Все ищут успех Тинькофф. Пытаются что-то скопировать. Да ничего вы не скопируете. Нельзя скопировать наш дух и наших людей. Они не за деньги работают, а за идею. Многим этого не понять», — Олег Тиньков.



Отвечая на вопрос Владимира Познера о том, как может организация существовать без четкого подчинения и иерархии, Олег пояснил различие в подходах и рассказал про пример внутренней открытости.



«Конечно, дисциплина существует. Есть формально какие-то начальники. Но большая разница между тем, чтобы быть начальником и иметь чинопочитание. У нас каждый имеет право на ошибку. Я прощаю ошибки своим топ-менеджерам, они прощают дальше. Люди не боятся экспериментировать. У нас такая культура: test and learn.



Моя почта доступна всем сотрудникам, иногда пишут сотрудники колл-центра. К их идеям я отношусь с таким же интересом, как к идеям от топ-менеджмента».



В заключение дискуссии Олег Тиньков дал совет предпринимателям, подытожив итоги беседы:



«А вообще нашему российскому бизнесу не нужно думать о политике. Это не наша тема. Ребята, давайте делать бизнес, совершенствовать образование, создавать рабочие места. Давайте начнем менять страну. Не ждать кого-то, а менять ее сами».