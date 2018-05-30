Москва, Россия — 30 мая 2018 г.
Тинькофф Бизнес сообщает о введении в действие новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 июня 2018 г.

Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.