Москва, Россия — 30 мая 2018 г.
Тинькофф Банк объявляет о сотрудничестве с Поселком программистов, в рамках которого окажет поддержку летней школе веб-разработки «Хуториум» для старшеклассников (Слободской район Кировской области).
Первая смена лагеря начнется 25 июня 2018 г., последняя закончится 25 августа 2018 г. Занятия будут проходить в течение недели. За это время школьники получат базовые знания и практические навыки по разработке Node-React-Redux (технологии и языки программирования для создания сайтов).
В программу курса также входят разговорный клуб английского языка с native-спикером, лекции известных российских и зарубежных предпринимателей и разработчиков, спортивные активности и дополнительные занятия в режиме онлайн. Летняя школа расположена рядом с озером и сосновым лесом и обеспечена всеми необходимыми коммуникациями (питание, душ и пр.).
Задача проекта «Хуториум» — создать инфраструктуру обучения веб-разработке для старшеклассников, желающих освоить профессию программиста с удаленным графиком работы менее чем за год.
Поддерживая проект, Тинькофф Банк расширяет свою образовательную программу, помогает адаптировать базовые школьные знания под современные реалии бизнес-среды и формирует положительный образ программиста среди молодежи.
В будущем школа веб-разработки будет масштабироваться: появятся зимняя программа обучения, филиалы в других регионах и дополнительные курсы (помимо веб-разработки).
Получить подробную информацию о летнем лагере веб-разработки «Хуториум» можно на сайте.