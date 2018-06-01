Тинькофф Банк подписал соглашения с тремя стартапами в области VR/AR-технологий, блокчейн-решений и автоматизированной валидации документов в рамках Skolkovo Startup Village

Москва, Россия — 1 июня 2018 г.

Тинькофф Банк договорился о сотрудничестве с тремя стартапами в области финтеха и современных технологий: «Иммерсия», Cashoff и «Оз Форензика». Соглашения были подписаны на конференции Skolkovo Startup Village 2018. Банк выступил стратегическим партнером мероприятия.



«Иммерсия» разработала проект по визуализации вариантов жилья одной и той же планировки для разных аудиторий. На данный момент команда работает над развитием проекта, создавая платформу экспресс-проектирования интерьеров с поддержкой виртуальной и дополненной реальности. Предлагаемые решения позволят повысить конверсию в заявки на ипотечные продукты.



Cashoff примет участие в развитии основанных на блокчейне сервисов по начислению клиентам Банка кэшбэка от производителей за купленный товар. Стороны ранее успешно работали над сбором и обработкой финансовых данных, поэтому приняли решение расширить формат партнерства.



«Оз Форензика» разработает оплачиваемый пилотный проект по автоматизированной проверке документов на достоверность. Ранее технология была протестирована в процессах страхового обслуживания. Тинькофф Банк давно применяет системы автоматической верификации документов и клиентов, поэтому видит перспективы развития сотрудничества с компанией.



«Мы всегда следим за рынком и особое внимание уделяем комплементарным нам бизнесам и проектам. Если компания может расширить экосистему финансового супермаркета Тинькофф или усилить отдельные ее элементы, мы с интересом рассматриваем различные варианты сотрудничества: от пилотных проектов до приобретения долей в компании», — прокомментировал Вячеслав Цыганов, вице-президент, директор по информационным технологиям Тинькофф Банка.