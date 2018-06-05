Тинькофф Банк принял участие в конференции Money 20/20 Europe

Амстердам, Нидерланды — 05 июня 2018 года.

Тинькофф Банк принял участие в первом дне конференции Money 20/20 Europe, одного из крупнейших и наиболее востребованных мероприятий, объединяющего визионеров и инноваторов в области финансовых услуг, финтеха и платежей для обмена идеями и определения будущего отрасли.



На конференции выступили председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и многие другие. Посвященные банковскому делу, аналитике, торговле и иным темам дискуссии модерировали Крис Скиннер, Дэвид Бирч и многие другие лидеры мнений финтех-отрасли.



В мероприятии приняло участие более 5000 человек, в том числе более 1000 топ-менеджеров из 85 стран, а также более 200 журналистов и аналитиков рынка.



«Мне было очень приятно выступить в дискуссии про будущее банковского дела и сопутствующих услуг. Российскую финтех-отрасль часто упускают из виду, хотя мы в Тинькофф строили полностью цифровой банк еще до тех времен, когда слово „финтех“ стало модным.



Мы с коллегами обсудили стратегическое направление современного банкинга и то, как стратегия Тинькофф вписывается в современные тенденции мировой финансовой индустрии. Мы все согласились с тем, что клиенты станут все чаще рассчитывать на быстрое и удобное обслуживание на собственных условиях. Это одна из причин, по которой мы называем Тинькофф IT-компанией с банковской лицензией: у нас есть интерфейс, умение работать с данными и мы постоянно эволюционируем как платформа, продолжая расширяться. Не менее важна и наша способность предоставлять наши продукты и услуги партнеров в любой точке огромной России с беспрецедентной скоростью» — прокомментировал.