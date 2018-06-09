Москва, Россия — 9 июня 2018 г.
Тинькофф Банк и официальный дилер BMW АВТОДОМ запустили совместную акцию, в рамках которой клиенты смогут получить 100 и 1 000 литров топлива (бензина или дизеля) в подарок.
Предложение действует для держателей карт с программами лояльности Тинькофф Банка (Tinkoff Drive, Tinkoff Black, Tinkoff ALL Airlines и др.), купивших любой новый автомобиль или мотоцикл марки BMW в одном из центров официального дилера АВТОДОМ в Москве (ул. Зорге, 17 и МКАД, 51).
По условиям акции, при покупке транспортного средства необходимо оплатить картой Тинькофф 1 000 рублей от стоимости мотоцикла или 2 018 рублей от стоимости автомобиля.
Далее Тинькофф Банк по всем транзакциям, совершенным на АЗС, вернет покупателям стоимость до 100 (для мотоциклистов) и 1 000 (для автомобилистов) литров топлива на карту (из расчета 45 рублей = 1 литр) в рублях, бонусных баллах или милях — в зависимости от программы лояльности банковской карты.
В кассовом чеке, выданном на АЗС, помимо топлива, могут быть и другие товары, стоимость которых также учитывается при начислении бонусных баллов. Мили, баллы или рубли начисляются в течение двадцати дней после покупки транспортного средства.
Таким образом, участники акции могут сэкономить примерно на 15–20 полных заправках бензина для автомобиля и на 10 заправках для мотоциклов.
Срок проведения акции: с 7 июня 2018 г. по 7 августа 2018 г.