Интернет-банк Тинькофф Банка признан лучшим по версии агентства Markswebb

Москва, Россия — 20 июня 2018 г.

Тинькофф Банк занял первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2018 аналитического агентства Markswebb в номинации Digital office.



Рейтинг составлен по итогам ежегодного исследования эффективности российских сервисов интернет-банкинга для физических лиц. По результатам исследования определяется интернет-банк, который наиболее полно удовлетворяет потребности пользователя по управлению дебетовой картой и имеет удобный и понятный интерфейс.



В 2018 году в исследовании Markswebb участвовал 31 российский банк. В номинации Digital office оценивалось, какая доля пользовательских задач, связанных, как правило, с посещением офиса или обращением в колл-центр, реализуется онлайн, в цифровых сервисах (закрытие и открытие продукта, получение справок, изменение номера телефона, паспортных данных, адреса регистрации клиента и пр.).



«Мы рады получить высокую оценку экспертов и пользователей, которые принимали участие в тестировании Tinkoff.ru в рамках исследования агентства Markswebb. Формируя экосистему Тинькофф, мы развиваем наш интернет-банк в рамках концепции lifestyle banking: в одном окне, на нашем сайте пользователи могут оформить дебетовую и кредитную карты, страховку, ипотеку, подключиться к мобильному оператору, воспользоваться нашим инвестиционным сервисом, забронировать гостиницу для путешествия и купить авиабилеты. Кроме того, сейчас на нашей платформе Tinkoff.ru мы рассматриваем возможности по реализации элементов финансового консультанта, инструментов аналитики и отчетности по персональным финансам», — комментирует Максим Евдокимов, вице-президент, руководитель управления развития мобильных сервисов Тинькофф Банка.



Продукты Тинькофф Банка уже не первый год становятся лучшими в своих категориях по версии Markswebb. В марте 2018 г. Тинькофф Банк стал лучшим по количеству программ лояльности среди российских банков. В декабре 2017 г. приложение Тинькофф Бизнес для Android было признано самым эффективным решением для малого бизнеса, в августе 2017 г. мобильное приложение Тинькофф Банка стало лучшим в четырех номинациях — мобильное приложение для смартфонов iPhone, Android и Windows, а также для планшетов iPad.