Москва, Россия — 4 июля 2018 г.
Тинькофф Ипотека объявила конкурс для риелторов и брокеров «Знойная ипотека» с призовым фондом 600 000 рублей.
Для участия в розыгрыше агентам недвижимости необходимо использовать текущий аккаунт на платформе Тинькофф Ипотека или зарегистрироваться по ссылке. До 31 августа 2018 г. участникам нужно провести через Тинькофф Ипотеку хотя бы одну сделку, в том числе — по рефинансированию ипотечного кредита.
После завершения сделки участникам необходимо оставить отзыв о работе Тинькофф Ипотеки на сайте Banki.ru, отправить ссылку на отзыв персональному куратору ипотечной платформы Тинькофф и получить ответное письмо с подтверждением регистрации для участия в конкурсе.
Далее куратор Тинькофф Ипотеки присваивает каждой сделке специальный код (номер телефона клиента). Количество регистрационных кодов для одного участника не ограничено.
7 сентября 2018 г. Тинькофф Ипотека методом случайного выбора (рандомно) выберет из всех кодов троих победителей, которые получат приглашение в офис Тинькофф и по 100 000 рублей из призового фонда. Риелторы или агентство недвижимости, которые проведут за период действия акции 10 и более сделок, будут участвовать в розыгрыше специального приза — 300 000 рублей. Результаты конкурса будут опубликованы в социальных сетях Тинькофф Банка.
Получить подробную информацию по условиям конкурса «Знойная ипотека» можно по ссылке.