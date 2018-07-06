Москва, Россия — 6 июля 2018 г.
Тинькофф Банк, официальный партнер фестиваля «Нашествие», объявляет о старте розыгрыша билетов на одно из главных музыкальных событий года, которое состоится 3—5 августа в Большом Завидово (Тверская область).
Разыгрываются 40 комплектов билетов, каждый — на двоих посетителей. Принять участие могут все желающие: нужно выбрать на странице розыгрыша год своего первого «Нашествия» и поделиться им в социальной сети (Facebook или Вконтакте) до 17 июля включительно. Участники, которые добавят к посту короткий рассказ с хештегом #ПервоеНашествие, могут выиграть 10 VIP-билетов с возможностью неоднократного входа в зону проведения фестиваля, доступом в FAN и VIP-зоны и к местам на сидячей трибуне перед главной сценой.
18 июля 2018 г. Тинькофф Банк определит победителей розыгрыша билетов при помощи генератора случайных чисел. Обладателей 10-ти VIP-билетов выберет жюри конкурса. Результаты будут объявлены в официальных группах Тинькофф Банка в Facebook и ВКонтакте.
Держатели дебетовой или кредитной карт Tinkoff Нашествие могут получить скидку 10% при покупке электронных билетов на «Нашествие-2018», до 10% скидки на все покупки на территории фестиваля, кэшбэк до 5% за бронирование отелей, авто, покупку билетов на сайте Тинькофф, а также за траты в категориях «Развлечения», «Музыка» и «Кино».
Подробности об условиях розыгрыша билетов на фестиваль «Нашествие» можно узнать по ссылке.