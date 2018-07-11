Тинькофф Банк вошел в состав Ассоциации «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»

Тинькофф Банк объявил о начале сотрудничества с Ассоциацией «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», по условиям которого банк вошел в ее состав и стал участником торгов на фондовом рынке Санкт-Петербургской биржи, входящей в группу компаний «НП РТС». Также в рамках партнерства Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка вошел в состав Совета директоров Ассоциации.



В рамках сотрудничества с «НП РТС» Тинькофф Банк сможет участвовать в развитии фондового рынка иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи, в том числе — принимать решения по разработке и расширению портфеля новых биржевых продуктов и услуг, вносить изменения в структуру смежных проектов Ассоциации в сфере поддержки бизнес-партнеров и пр.



Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка: «Мы рады присоединиться к команде „НП РТС“ и благодарим Ассоциацию за возможность принять участие в развитии инфраструктурных проектов в области финансового рынка. Результаты нашего сотрудничества заметны уже сейчас: теперь клиенты Тинькофф Банка могут инвестировать денежные средства через онлайн-сервис Тинькофф Инвестиции в иностранные инструменты американского, европейского и азиатского рынков с ликвидностью, доступной на ведущих мировых фондовых площадках».



Роман Горюнов, Президент Ассоциации «НП РТС»: «Мы поддерживаем стратегические планы развития Тинькофф Банка и поздравляем его со вступлением в ассоциацию „НП РТС“. Надеемся, что это сотрудничество станет взаимовыгодным: Тинькофф Банк сможет принять полноценное участие в развитии финансовых рынков в России, а Ассоциация при содействии Тинькофф сможет реализовать более клиентоориентированный подход при развитии собственных сервисов».